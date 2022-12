Basquetebol. Benfica perde e é obrigado a “mata-mata”

O Benfica perdeu 79-59, em casa, contra os franceses do Limoges, na sexta e última jornada do Grupo F da Liga dos Campeões de basquetebol.

Com esta derrota, os encarnados terminam a fase de grupos no segundo lugar, atrás do Manresa, e têm de ir disputar um “play-in” para tentar chegar aos 16 melhores da Champions.

A equipa da Luz ainda liderou no primeiro quarto do encontro, mas a partida chegou empatada 17-17.

No segundo quarto, o Benfica chegou a ter 10 pontos de vantagem, aos 40-30, e chegou ao intervalo com vantagem de oito.

Já no terceiro período tudo foi diferente e a equipa portuguesa só fez cinco pontos, contra 25 do adversário.

No último período os franceses foram controlando o marcador e não tiveram menos de 14 pontos de vantagem, terminando a ganhar por 20.

Terrell Carter foi o melhor marcador das águias (15 pontos). Já do lado francês, Bryce Jones foi o MVP com 26 pontos.

Agora, para chegar aos melhores 16 da Champions, o Benfica terá de eliminar os turcos do Darüssafaka, de Istambul. O primeiro jogo disputa-se a 3/4 de janeiro e o segundo a 10/11 de janeiro. Se houver necessidade de um terceiro jogo, o Benfica terá a vantagem de jogar em casa a 17/18 de janeiro.

Classificação



1- Manresa (Espanha) 10 pontos

2- Benfica 10

3- Limoges (França) 9

4- VEF Riga (Letónia) 7