História das Williams tem um novo episódio. Venus recebe convite para o Open da Austrália

Venus Williams vai participar, aos 42 anos, no Open da Austrália. A organização do torneio anunciou, esta segunda-feira, que atribuiu um "wildcard" à tenista norte-americana, vencedora de seis torneios do Grand Slam, atualmente no lugar 1007 do "ranking" de ténis feminino.

O convite dá direito à mais velha das irmãs Williams a entrada direta no quadro principal. Será a sua 22.ª presença no torneio australiano, 25 anos depois da sua estreia.

"Jogo naquele país há mais de 20 anos e os australianos sempre me apoiaram. Será um honra jogar pelos fãs, uma vez mais", diz a tenista norte-americana.

Venus Williams, cujo final de carreira tem sido marcado por muitas leões, foi duas vezes finalista em Melbourne. Com Serena ao lado foi campeã do torneio de pares em quatro ocasiões.

O último jogo da antigo número do mundo, no circuito mundial, foi em setembro no Open dos Estados Unidos. Perdeu na 1.ª ronda com a belga Alison van Uytvanck. A última vitória de Venus aconteceu em Wimbledon, em julho. A norte-americana bateu a romena Mihaela Buzarnescu e foi eliminado pelo tunisina Ons Jabeur, na 2.ª ronda.

Na última edição do Open da Austrália, Venus também chegou à segunda ronda, depois de vencer a belga Kristen Flipkens, foi eliminada pela italiana Sara Errani.

O Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano, começa a 16 de janeiro de 2023.