O Benfica venceu o Leões de Porto Salvo, por 2-1, na 12.ª jornada do campeonato de futsal.

O Leões de Porto Salvo até marcou primeiro, por Djaelson, mas os encarnados viraram o marcador graças a Arthur e Djaelson (autogolo).

Com este triunfo, o Benfica recupera a liderança do campeonato com 32 pontos. Já o Leões de Porto Salvo mantêm o oitavo lugar com 16 pontos.

Classificação