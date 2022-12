Hóquei em patins. Valongo apura-se para a próxima fase da Champions

O Valongo apurou-se para a fase de grupos da Liga de Campeões de hóquei em patins, enquanto a Oliveirense está próxima e o HC Braga em vantagem sobre o Óquei de Barcelos para o conseguir no domingo.

No Grupo D, um dia depois de se impor aos italianos do Amatori Lodi, por 2-1, na segunda ronda de qualificação para a champions, o Valongo goleou o Germania Herringen por 9-3, totalizando seis pontos antes de defrontar os franceses do La Vendéenne, segundos com quatro. Miguel Moura, com três golos, e Rafael Bessa, com dois, destacaram-se no êxito.

Após vencer, na ronda inaugural, os espanhóis do CP Calafell, por 3-2, a Oliveirense goleou os anfitriões suíços do Diessbach, por 5-1, com quatro golos do espanhol Jordi Adroher, somando assim o pleno de seis pontos na poule A.

No domingo, os portugueses encaram os italianos do Grosseto, terceiros com os mesmos três pontos do Calafell, segundo, que mede forças com o Diessbach, ainda a zeros: apenas uma conjugação invulgarmente negativa de resultados afastará os minhotos da fase seguinte.

O HC Braga e o Óquei de Barcelos ainda não garantiram o êxito no Grupo B, que se disputa na cidade italiana de Valdagno, sendo que os primeiros estão, em teoria, em melhor posição, depois dos segundos terem desperdiçado uma vantagem de dois golos, de Vieirinha e Zé Pedro Pereira, para empatarem 2-2 com os espanhóis do Réus, que reagiram com 'bis' de Joan Salvat.

Os bracarenses venceram os anfitriões do Valdagno por invulgar 1-0, com tento solitário de António Trabulo, resultado que lhes permite ter os mesmos quatro pontos do líder Réus, que defrontam no domingo.

Com somente dois pontos, fruto de dois empates, o Óquei de Barcelos joga com o Valdagno, já sem hipóteses: se ganhar, acompanhará o vencedor do outro desafio para a próxima fase, porém, se o outro encontro ficar empatado, deixará um trio igualado na frente com cinco pontos.

Das 16 equipas em competição, qualificam-se para a fase de grupos as duas mais bem classificadas de cada uma das quatro 'poules', num total de oito, que se juntam às oito já garantidas, nas quais se incluem Benfica, FC Porto e Sporting.

As formações que não forem bem-sucedidas passam a integrar a Taça da Europa.

HÓQUEI EM PATINS - Liga Europeia - Qualificação