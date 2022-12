O Sporting perdeu 34-37 na meia-final da Supertaça Ibérica contra o FC Barcelona.

Os leões dominaram a primeira parte e chegaram ao intervalo a vencer por 20-16.

No entanto, os catalães reagiram no segundo tempo e viraram o marcador, com destaque para o guarda-redes Gonzalo Vargas, que fez 14 defesas.

Agora, o Sporting vai defrontar o Granollers, na discussão do terceiro e quarto lugares.

Já a final coloca frente a frente Barcelona e FC Porto.