FC Porto renova com Gonçalo Alves

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Gonçalo Alves, internacional português e um dos melhores hoquistas da atualidade.

Gonçalo Alves fica com contrato por mais cinco anos, até 2028. “É um motivo de orgulho para mim e algo que ambas as partes já desejavam há algum tempo. Tanto eu como o FC Porto queríamos renovar contrato, conseguimos chegar a um acordo e estamos todos muito felizes por podermos continuar esta linda história que temos vindo a escrever", afirma o jogador, em declarações publicadas no site do clube.

Pinto da Costa, por sua vez, reconhece que "Gonçalo é uma peça fundamental de uma equipa muito valorosa e, portanto, a sua continuidade é garantia de que vamos continuar a vencer muitos jogos e títulos".



Gonçalo Alves, de 29 anos, cumpre a oitava temporada no FC Porto. Na sua carreira como sénior, o hoquista representou, ainda, Oliveirense e Sporting.