Neemias Queta joga dois minutos na estreia na NBA em 2022/23

Neemias Queta jogou dois minutos e 22 segundos na estreia na NBa em 2022/23, na madrugada desta quarta-feira, na derrota dos Sacramento Kings no terreno dos Philadelphia 76ers, por 123-103.

O poste internacional português, de 23 anos, que tem estado em destaque ao serviço dos Stockton Kings, equipa satélite que atua na G League, ainda foi a tempo de colecionar um ressalto (ofensivo) e uma assistência no pouco tempo de ação que teve. Também fez três faltas.

O lituano Domantas Sabonis, que assinou um duplo-duplo de 22 pontos e dez ressaltos, foi o jogador em maior melhor plano pelos Kings.

Dos Sixers, o destaque divide-se em três: Joel Embiid (31 pontos), James Harden (21 pontos e 15 assistências) e Tobias Harris (21 pontos).

Sacramento cai para a sétima posição da Conferência Oeste, fora da zona de acesso direto aos "play-offs" (mas dentro do "play-in"), com registo de 14 vitórias e 12 derrotas. Philadelphia ocupa o quinto lugar do Este, de acesso direto à fase a eliminar, com 15 triunfos e 12 derrotas.