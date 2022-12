Voleibol. Benfica com nova derrota na Champions

O Benfica perdeu contra os belgas do Roeselare, por 3-0, na quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol.

Os encarnados foram derrotados pelos parciais de 25-18, 25-22 e 25-16.

A equipa da Luz, que soma dois pontos pelas derrotas por 3-2 nas primeiras duas jornadas, ainda procura a primeira vitória na Champions desta época.

VOLEIBOL - Liga dos Campeões

4ª Jornada

Roeselare (Bélgica) 3-0 Benfica 25-18, 25-22, 25-16

Classificação

1- Tours (França) 6 pontos -1 jogo

2- Lube Civitanova (Itália) 5 -1 jogo

3- Roeselare (Bélgica) 5

4- Benfica 2

5ª Jornada

10 Jan

Benfica - Lube Civitanova (Itália) 20h00