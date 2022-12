Nuno Borges cai do "top-100" da hierarquia mundial de ténis

Nuno Borges diz adeus, ou até já, ao "top-100" do "ranking" ATP.

O número dois do ténis português cai sete lugares na atualização desta segunda-feira, para 106.º. Algo que não o afeta assim tanto, dado que o grande objetivo do final do ano já tinha sido alcançado: a entrada direta no quadro principal do Open da Austrália, que arranca a 16 de janeiro.

Será o quarto torneio do Grand Slam para o maiato, de 25 anos, o primeiro em que entra logo no quadro principal. Em 2022, estreou-se em Roland Garros, Wimbledon e US Open após ter passado pelo "qualifying".

João Sousa, que também garantiu entrada direta no quadro principal do Open da Austrália, continua no 82.º lugar do "ranking" mundial.

Frederico Silva sobe um lugar e fica às portas do "top-200", em 202.º. Gastão Elias cai nove postos, para 225.º, João Domingues dez, para 290.º., e Gonçalo Oliveira oito, para 483.º. Pedro Sousa sobe três e é 498.º.

Sem mais torneios de topo até ao final do ano, o espanhol Carlos Alcaraz sabe que entrará em 2023 na liderança do "ranking" mundial.