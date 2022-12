Neemias Queta faz 18 pontos na vitória dos Stockton Kings

Neemias Queta fez 18 pontos e roçou o triplo-duplo na vitória dos Stockton Kings na visita aos G League Ignite, por 102-128, a contar para a liga de desenvolvimento da NBA, na madrugada desta segunda-feira.

O poste internacional português, de 23 anos, brilhou, ainda, com sete ressaltos e sete assistências. Também estiveram em destaque Chima Moneke, com 23 pontos e 12 ressaltos, e Trey Burke, com 18 pontos.

Os Stockton Kings ocupam a quinta posição (de sete) da Liga Oeste da G League, com seis vitórias e oito derrotas. Esta época, Neemias ainda não se estreou pela equipa principal, os Sacramento Kings, da NBA.

Equipa principal perde

Sacramento também jogou na madrugada desta segunda-feira, na NBA. Sem Queta, perdeu na visita aos New York Knicks, por 112-99.

Domantas Sabonis fez um duplo-duplo de 20 pontos e 12 ressaltos. Pelos Knicks, RJ Barrett e Julius Randle chegaram aos 27 pontos, cada.

Apesar da derrota, os Kings estão no quinto lugar da Conferência Oeste, na zona de acesso direto aos "play-offs", com 14 vitórias e 11 derrotas.