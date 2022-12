Andebol. Sporting transfere guarda-redes internacional para França

O Sporting transfere o guarda-redes de andebol Manuel Gaspar para o HBC Nantes, de França, “com efeitos imediatos”.

"O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o HBC Nantes para a transferência do andebolista Manuel Gaspar com efeitos imediatos”, lê-se no comunicado.

Os leões confirmam ainda que foram sensíveis “ao apelo do atleta”, de 24 anos.

A equipa de Alvalade acrescenta que ainda rejeitou a primeira proposta pelo internacional luso, antes de aceitar a transferência.

“Ao Manuel Gaspar, o Sporting agradece todo o profissionalismo e compromisso ao longo dos oito anos que representou o Clube, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais", refere a nota.

Para já, o Sporting fica com o argentino Leonel Maciel e o português Tiago Alves para a baliza.

Manuel Gaspar já reagiu nas redes sociais: "Difícil encontrar as palavras para descrever este momento… apenas obrigado Sporting Clube de Portugal".