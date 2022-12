Antes do dérbi, Sporting e Benfica ganharam as respetivas partidas da jornada 11 do campeonato de andebol.

Os leões derrotaram o Belenenses, por 36-28. Martim Costa, com 10 golos, foi o melhor marcador da partida.

Já os encarnados venceram 40-22 o Avanca. Apesar da vantagem larga, o melhor marcador da partida foi Daniel Vieira, do Avanca, com sete golos.

Na próxima jornada as duas equipas encontram-se.