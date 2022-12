Nuno Borges apurou-se para os quartos de final do Maia Open, ao beneficiar da desistência de Pedro Sousa, esta quinta-feira.

Sousa estava em vantagem, por 4-2, no primeiro "set" do duelo entre o atual e o ex-número dois do ténis português, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Não aguentou e acabou por abdicar.

Nuno Borges, atual número 93 do "ranking" ATP, vai disputar um lugar nas meias-finais com o italiano Riccardo Bonadio (194).