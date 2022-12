Par Cabral-Borges esmaga rumo às meias-finais do Maia Open

O par formado pelos portugueses Francisco Cabral, número 51 do "ranking" mundial da categoria, e Nuno Borges (106) apurou-se para as meias-finais do Maia Open, do circuito Challenger, esta quinta-feira.

Cabral e Borges, que defendem o estatuto de primeiros cabeças de série do torneio português, ultrapassaram com facilidade os compatriotas Jaime Faria e Duarte Vale. Venceram em dois "sets", por 6-2 e 6-0.

Na luta por um lugar na final, Francisco Cabral e Nuno Borges terão pela frente os terceiros pré-designados. São eles o neerlandês Sem Verbeek, 104.º do mundo de pares, e o grego Petros Tsitsipas, 156.º.

Petros Tsitsipas, de 22 anos, é o irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas, de 24, atual número quatro da hierarquia mundial de singulares.

O encontro entre Cabral-Borges e Verbeek-Tsitsipas, das meias-finais do Maia Open, está marcado para sexta-feira, às 15h35, no court central.

Também esta quinta-feira, Nuno Borges avançou para os quartos de final do torneio de singulares, após desistência do compatriota Pedro Sousa.