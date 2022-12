FC Porto em frente e Sporting eliminado da Taça Europa de basquetebol

A sexta e última jornada da fase de grupos deixou o FC Porto em segundo lugar do Grupo C, suficiente para avançar para a segunda fase da competição, em que vai defrontar o Niners Chenmitz, da Alemanha, o SCMU Craiova, da Roménia, e o Cholet Basket, da França.

O Sporting, que precisava mesmo da vitória, perdeu em casa por 84-93 (45-34 ao intervalo) com os finlandeses, ao mesmo tempo que os rivais diretos, o Amwil Wloclawek, da Polónia, superavam o Egis Kormend, na Hungria, por 94-67.

O Karhu Basket ganha o grupo, com 11 pontos, mais um que o Wloclawek e dois do que o Sporting, com o Egis Kormend claro último, só com derrotas e seis pontos.

Mais calma era a missão do FC Porto nos Países Baixos, com o Den Bosch, onde se discutia o primeiro lugar do grupo. Com claros 82-64 (36-25), os neerlandeses não deram hipóteses.

O Den Bosch fica com 10 pontos e o FC Porto com nove, tantos quantos tem o Friburgo (venceu 99-94 o Parnu Sadam), mas o desempate direto é favorável aos dragões.