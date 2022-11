Sporting e Benfica ainda sonham na Liga Europeia de andebol

O Sporting, que venceu, esta terça-feira, na receção aos húngaros do Balatonfuredi, e o Benfica, apesar da derrota em casa dos suíços do Kadetten, continuam bem colocados para assegurar um lugar nos oitavos de final da Liga Europeia de andebol.

No Pavilhão João Rocha, os leões não se deixaram surpreender por uma das equipas situadas abaixo na classificação, num encontro que chegou empatado 17-17 ao intervalo. O Sporting ganhou depois um ligeiro ascendente e foi-se mantendo na frente do marcador, concluindo a partida com três golos de vantagem (35-32).

O Sporting encontra-se no quarto lugar, o último de acesso à próxima fase, com quatro pontos, à frente de Balatonfuredi e Alpla (Áustria), quinto e sexto, respetivamente, sem qualquer ponto. O grupo é liderado pelos croatas do Nexe, com oito pontos.

O Benfica, campeão em título, somou a segunda derrota na competição, ao perder em casa do Kadetten Schauffhausen por 26-25, mas mantém-se dentro dos quatro primeiros, que seguem para a fase a eliminar.

O jogo esteve sempre muito equilibrado, tendo os encarnados chegado ao intervalo em vantagem (13-12). Quase arrancavam um empate da Suíça, dado que perderam o embate na última jogada do encontro.

Com esta derrota, o Benfica segue em quarto lugar do Grupo A, com quatro pontos, à frente do duo formado pelos eslovacos do Tatran Presov e os húngaros do Veszprém Felsoors, ainda sem qualquer ponto, num grupo comandado pelos franceses do Montpellier, com oito.