João Sousa sobe um lugar no "ranking" mundial de ténis

João Sousa sobe um lugar no "ranking" ATP de ténis, na atualização desta segunda-feira, para a 81.ª posição. Nuno Borges, o outro tenista português no "top-100", perde duas posições e cai para o 93.º posto.

A grande escalada pertence a Frederico Silva, que chegou à final do Challenger de Yokkaichi, no Japão. O caldense sobe 40 lugares e passa a ser o 204.º classificado da hierarquia mundial, às portas do "top-200".

Em sentido contrário, Gastão Elias desce quatro posições, para 216.º, porém, João Domingues sobe 11 e passa a ocupar o 276.º lugar. Por outro lado, Gonçalo Oliveira sofre uma queda de 35 lugares, para 485.º.

No topo, tudo continua igual. O espanhol Carlos Alcaraz, de 19 anos, é o número um do ténis mundial. Em segundo está o compatriota Rafael Nadal, de 36 anos, e em terceiro o norueguês Casper Ruud, de 23.