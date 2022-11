Francisca Jorge é a melhor portuguesa do "ranking" de ténis

Francisca Jorge continua a ser, com larga margem, a melhor portuguesa no "ranking" WTA, de acordo com a atualização desta segunda-feira.

A tenista, de 22 anos, ocupa a 301.ª posição. Esta semana, não subiu nem desceu na hierarquia mundial. A irmã de Francisca, Matilde Jorge, de 18 anos, escalou 50 lugares e é, agora, 641.ª classificada do "ranking".

No topo, nada se altera. A polaca Iga Swiatek, de 21 anos, lidera com mais de seis mil pontos de vantagem sobre as número dois e três, a tunisina Ons Jabeur e a norte-americana Jessica Pegula, respetivamente.