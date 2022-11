Benfica e Sp. Braga vencem nacionais de corta-mato

O Benfica sagrou-se campeão nacional de corta-mato longo masculino e o Sp. Braga venceu no feminino, com forte contribuição dos campeões individuais, Samuel Barata e Mariana Machado, no campeonato nacional disputado no concelho do Seixal.

A corrida masculina de 10 quilómetros, na Amora, foi ganha pelo queniano Reuben Longosiwa (28.38 minutos), em representação dos encarnados, mas Samuel Barata (29.11), que cortou a meta em terceiro lugar, atrás de Edward Zakayo (28.39), roubou o título individual nacional ao colega de equipa, Etson Barros (29.12).

O atleta que se sagrou campeão nacional sub-23, com o quarto lugar na classificação absoluta, levava alguns metros de avanço ao colega de equipa, mas foi ultrapassado mesmo sobre a linha de meta, após um equívoco pessoal na chegada, que permitiu a Samuel Barata revalidar o título conquistado em 2021, em Vale de Cambra.

Rui Pinto, do Sporting, fechou o pódio da competição individual, mas, com três atletas nos primeiros quatro lugares, o Benfica sagrou-se campeão nacional por equipas, com oito pontos, à frente do Sporting (23 pontos) e do Sporting de Braga (50).

No setor feminino, os minhotos voltaram a sagrar-se campeões nacionais, 23 anos após o último título conquistado, em 1999, numa prova muito mais renhida do que a masculina, apesar do triunfo individual de Mariana Machado (26.27) no percurso de oito quilómetros.

É que Lia Lemos (27.14) completou o pódio individual, atrás da atleta do Feirense, Neide Dias (26.54), mas o Sporting colocou Ana Ferreira (27.2) em quarto lugar, Carla Rocha (27.29) em quinto e Susana Francisco (27.33) em sétimo.

O 11.º lugar de Vanessa Carvalho (27.49), no entanto, permitiu ao Sporting de Braga somar 15 pontos, apenas menos um do que as leoas, e festejar o título, no ano em que passaram a contar para a classificação coletiva apenas os primeiros três atletas de cada equipa, igualando, assim, as regras da Taça dos Clubes Campeões Europeus, onde participam as duas primeiras classificadas de cada setor.

Na estafeta mista, que este ano foi aposta também de Sporting e Benfica, que acordaram para a especialidade, muito na ótica das qualificações para os Europeus, os leões levaram a melhor sobre todos os adversários, com uma equipa composta por Nuno Pereira, Patrícia Silva, Salomé Afonso e Tomás Silva.