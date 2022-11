Basquetebol. Benfica ganha ao Sporting

O Benfica bateu o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 78-89, e subiu à liderança do campeonato de basquetebol.

A partida foi equilibrada até ao intervalo, mas os encarnados reforçaram vantagem nos últimos dois períodos.

O melhor marcador da partida foi o benfiquista Aaron Broussard, com 27 pontos. Do lado dos leões, Travante Williams fez 24 pontos.

Com este triunfo, fora, as águias continuam invictas na Liga, com 10 vitórias em 10 jogos. Já a equipa de Alvalade sofre a segunda derrota da temporada, depois de também já ter perdido contra o FC Porto.