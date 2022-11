Judo. Benfica conquista bronze na Liga dos Campeões feminina

O Benfica conquistou a medalha de bronze na Liga dos Campeões feminina de judo.

A equipa encarnada era composta por Reka Pupp (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Katie-Jemima Yeats-Brown (-70 kg) e Rochele Nunes (+70 kg).

Em Gori, na Geórgia, as águias começaram por vencer as francesas do ESBM Judo, por 3-2, depois as espanholas do VCJ Valência, por 4-1.

Nas meias-finais, contra o Champigny, as benfiquistas perderam por 3-2 e foram remetidas para a luta pelo terceiro lugar.

Contra o Galatasaray, na luta pela medalha de bronze, o Benfica ganhou por 3-2, com o combate decisivo a ser conquistado pela capitã Telma Monteiro.

Destaque ainda para Rochelle Nunes, que ganhou todos os combates da sua categoria.