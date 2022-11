Benfica apurado para a “final four” da Liga dos Campeões

O Benfica derrotou o Kairat, por 2-1, em partida da terceira jornada do Grupo C da Ronda de Elite de futsal, e apurou-se para a “final four” da Liga dos Campeões.

Aos encarnados bastava o empate, mas a equipa da Luz, a jogar na quadra do adversário, acabou por ganhar a partida decisiva.

O Kairat abriu o marcador, com um tento de Albert Akbalikov.

Na segunda parte, pelo Benfica marcaram Rômulo e Arthur.

Com esta vitória, o Benfica venceu o Grupo C, com 7 pontos - um empate e duas vitórias -, e avança para a “final four” da Liga dos Campeões.

Classificação

1 - Benfica (11-4) 7 pontos

2 - Chrudim (Rep. Checa) (7-6) 5

3 - Luxol St. Andrews (Malta) (2-8) 2

4 - Kairat Almaty (Kazaquistão) (2-4) 1