Tóquio investiga adjudicação de concursos para eventos-teste dos Jogos Olímpicos

As autoridades japonesas realizaram buscas, esta sexta-feira, no âmbito de uma investigação a alegadas irregularidades na adjudicação de concursos para organizar eventos de ensaio para os Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados no ano passado.

As buscas, decididas pelo Ministério Público de Tóquio e pelas autoridades antimonopólio japonesas, decorreram na sede da maior agência de publicidade do Japão, a Dentsu, que também ajudou a organizar os Jogos, bem como da produtora de eventos Cerespo, noticiou a televisão pública NHK. De acordo com a NHK, a Dentsu e outras empresas negociaram antecipadamente as adjudicações para a organização de eventos de ensaio para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do verão passado. O comité organizador olímpico poderá estar envolvido nas irregularidades, uma vez que as empresas vencedoras foram selecionadas a partir de uma lista elaborada pelo organismo. Um total de 26 concursos no valor de mais de 500 milhões de ienes (cerca de 3,5 milhões de euros) está sob investigação, na sequência da detenção de um membro da direção do comité organizador, por supostamente receber subornos. O alegado destinatário do dinheiro e figura central no caso é Haruyuki Takahashi, de 78 anos. Takahashi está em prisão preventiva, acusado de receber quase 200 milhões de ienes (1,4 milhões de euros) de pelo menos cinco empresas, incluindo vários patrocinadores do evento, entre eles, a editora Kadokawa e a cadeia de lojas de fatos Aoki