Futsal. Sporting vence e está quase na “final four”

O Sporting somou o segundo triunfo em outros tantos jogos no Grupo A da ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal, ao impor-se por 4-2 aos ucranianos do Uragan lvano-Frankivsk, em Eboli, Itália.

Um dia depois de bater os sérvios do KMF Loznica Grad pelo mesmo 4-2, os leões deram um passo importante rumo à fase final, indo defrontar agora os italianos do Città di Eboli, no sábado.

Neves, ao nono minuto, inaugurou o marcador para os vice-campeões da Europa, que ampliaram por Tomás Paçó, aos 13, antes de Terentiev reduzir para 2-1, com penálti convertido aos 18.

No segundo tempo, Shved empatou, aos 35 minutos, porém João Matos devolveu a liderança aos portugueses, volvidos somente 14 segundos.

Aos 39, Pany Varela fez o 4-2, já sem margem de tempo para o rival contestar o êxito dos lisboetas, justos vencedores, claramente mais ofensivos como atesta o dobro dos remates (53-26).

O Sporting comanda o grupo, com seis pontos, seguido do Uragan, com três, enquanto Loznica e Eboli, que ainda procuram os primeiros pontos, defrontam-se ainda esta quinta-feira.

A ronda decisiva disputa-se somente no sábado, sendo que apenas o vencedor se qualifica para a “final four”.

O Sporting foi campeão da Europa em 2019 e 2021.