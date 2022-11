João Sousa cai quatro lugares no "ranking" mundial de ténis

A semana foi boa para Frederico Silva, que chegou à final do Challenger de Kobe, no Japão , e escala 47 lugares, até à 244.ª posição.

Não há mais tenistas portugueses no "top-200". O mais próximo é Gastão Elias, que desceu um lugar, para 212.º.

João Sousa perde quatro posições no "ranking" ATP, na atualização desta segunda-feira. O melhor tenista português de sempre, de 33 anos, cai para o 82.º lugar da hierarquia mundial.

No topo, há várias alterações de destaque. O norueguês Casper Ruud, que chegou à final das ATP Finals, sobe ao terceiro lugar do "ranking" mundial, por troca com o grego Stefanos Tsitsipas, agora quarto.

O sérvio Novak Djokovic, antigo número um mundial, que conquistou as ATP Finals, sobe três lugares e regressa ao "top-5". Quem sofre com isso é o russo Daniil Medvedev, que também já se sentou no trono e, agora, cai para a sétima posição.

O "ranking" continua a ser liderado pelo espanhol Carlos Alcaraz, com o compatriota Rafael Nadal na perseguição.