Iga Swiatek continua a liderar ténis mundial sem contestação

Iga Swiatek continua seguríssima na liderança do "ranking" WTA. A tenista polaca soma 11.085 pontos na atualização desta segunda-feira, com mais de seis mil pontos de vantagem para a segunda classificada.

A tunisina Ons Jabeur surge no segundo lugar, com 5.055 pontos, e a norte-americana Jessica Pegula completa o pódio, com 4.691.

Francisca Jorge continua a ser a melhor tenista portuguesa da atualidade. Aos 22 anos, caiu do "top-300", com uma descida de dois lugares, para a 301.ª posição. A irmã, Matilde Jorge, é 691.ª colocada.