Benfica segue em frente na Eurocup

A equipa feminina de basquetebol do Benfica continua a fazer história. Na sua estreia nas provas europeias, as encarnadas somam quatro vitórias em quatro jogos e já estão apuradas para a próxima fase da Eurocup.

A equipa da Luz voltou a derrotar as suíças do Fribourg, agora por 69-63, depois de terem estado boa parte do encontro em desvantagem.

A brasileira Raphaella Monteiro foi a melhor marcadora, com 22 pontos.

BASQUETEBOL - EUROCUP Femininos

Fase de Grupos

4ª Jornada

Grupo G

Benfica 69-63 Fribourg (Suiça)

Intervalo: 32-33

Classificação

1- Benfica 8 pontos

2- Fribourg (Suiça) 5

3- Namur (Bélgica) 5

4- Dudelange (Luxemburgo) 5

5ª Jornada, 8 dez

Namur (Bélgica) - Benfica 19h30