Andebol. Sporting reforça-se com pivô norueguês

O Sporting contrata o pivô norueguês Espen Vag para a equipa de andebol.

O jogador, de 28 anos e 1m94, chega do Drammen HK, da Noruega.

Espen Vag diz que escolheu os leões por serem “um clube enorme em todos os aspetos”.

“Além do andebol e do futebol, tem um pouco de todas as modalidades, como o basquetebol ou o voleibol. Estou muito ansioso por estrear-me”, garantiu em declarações aos meios do clube.

O pivô resume as suas qualidades: “Dentro de campo sou muito lutador. Embora não seja o jogador mais técnico, dou sempre tudo pela minha equipa e pelos meus colegas. Sou um jogador defensivo e sou muito alto, por isso posso usar a minha força para alcançar o sucesso”.