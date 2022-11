O Sporting perdeu, esta segunda-feira, como o Sporting de Braga por 3-2 em jogo da sexta jornada da Liga de futsal.

Os leões estiveram a vencer por 2-0, com golos de Diego Cavinato e Hugo Neves, mas os bracarenses deram a volta ao marcador por intermédio de Pauleta (na própria baliza), Robinho, e Fábio Cecílio.

Com este resultado, o Sporting está na terceira posição, com 13 pontos, a dois pontos do líder Elétrico.

O Braga está em sexto lugar, com 11 pontos.