FC Porto renova com o treinador de hóquei em patins

O FC Porto anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o treinador Ricardo Ares. O novo vínculo do técnico espanhol é agora válido até 2027.

Ares arranca a sua segunda época no clube depois de uma grande temporada de estreia: foi campeão, venceu a Taça de Portugal e a Taça Intercontinental.

Antes, Ricardo Ares conta com passagens pelo Vic, Voltregà e foi selecionador feminino e masculino.

“É um orgulho enorme e um privilégio máximo poder representar este grande clube e trabalhar com o presidente mais titulado do mundo. Quero agradecer ao presidente e ao Eurico Pinto a confiança depositada em mim e devolvê-la com trabalho e títulos", disse o treinador basco aos meios do clube.