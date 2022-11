Portugal perde final do Mundial de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins perdeu 4-2 na final do campeonato do Mundo contra a Argentina.

Num pavilhão Aldo Cantoni a rebentar pelas costuras, em San Juan, a equipa das quinas entrou melhor e chegou a estar a vencer por 2-0, bis de Henrique Magalhães, do Sporting.

No entanto, a seleção das pampas deu a volta ao marcador, com tentos de Pablo Alvarez (2) e Carlos Nicolia, dois atletas do Benfica, e Mena, do FC Porto, este já a 13 segundos do fim.

Ao intervalo, Portugal ainda vencia por 2-1 contra os anfitriões.

A 1m30 do fim, a equipa de Renato Garrido jogou com cinco jogadores de campo, mas não conseguiu marcar (e ainda sofreu o golo de Mena).

Esta foi a 27.ª final para Portugal, mas falha a revalidação do título. E é o sexto título mundial para a Argentina, que é também campeã do mundo em femininos e sub-19.