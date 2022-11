Portugal derrota Itália e é bronze no Mundial

A seleção portuguesa de hóquei em patins feminino garantiu a medalha de bronze no Mundial de San Juan, na Argentina.

A equipa das quinas derrotou a Itália, por 3-0.

Todos os golos lusos foram apontados pela jovem Inês Severino.

A final do torneio feminino, em San Juan, colocou frente-a-frente Argentina e Espanha. As anfitriãs venceram 2-0, com bis de Julieta Fernandez.

Este domingo é a final do Mundial masculino, entre Portugal e Argentina.

[atualizado às 00h50 com vitória da Argentina na final feminina]