Portugal bate a França e está na final do Mundial de hóquei em patins

A seleção nacional de hóquei em patins garantiu, esta madrugada, a presença na final do Campeonato do Mundo, ao bater a França por 4-0.

Portugal já tinha vencido os franceses na fase de grupos, por 5-1, e repetiu o resultado expressivo.

Rafa abriu o marcador aos 21 minutos de jogo, já perto do intervalo, com um golo do meio da rua. O jogo ficou resultado em três minutos na segunda parte.

Portugal fechou o jogo já perto do final. Hélder Nunes marcou aos 46, Henrique Magalhães fez o terceiro aos 49 e, no mesmo minuto, Hélder Nunes bisou.

O selecionador nacional continua a gerir a condição física de Gonçalo Alves, que está condicionado desde o primeiro jogo da fase de grupos, precisamente com a França.

A seleção defende o troféu que conquistou em Barcelona, em 2020, frente à Argentina ou Itália.