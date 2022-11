Neemias Queta faz duplo-duplo, mas Stockton Kings perdem

Neemias Queta assinou um duplo-duplo na derrota dos Stockton Kings na receção aos Salt Lake City Stars, por 106-122, na G League, na madrugada desta sexta-feira.

O porte internacional português marcou 16 pontos e captou 13 ressaltos nos 35 minutos de jogo que disputou. Foi o grande destaque dos Kings, juntamente com DJ Steward, que chegou aos 17 pontos.

Do lado dos Stars, no entanto, dois jogadores chegaram às duas dezenas de pontos. Paris Bass amealhou 20 pontos (e nove ressaltos) e Frank Jackson foi o melhor marcador do encontro, com 28 pontos.

Esta é a segunda derrota em dois jogos, esta época, dos Stockton Kings.

A G League é a liga de desenvolvimento da NBA. Quase todas as equipas (há duas exceções, uma equipa da própria liga e um clube do México) são filiais das franquias da principal Liga de basquetebol dos EUA.