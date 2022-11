Sacramento Kings de Neemias Queta regressam às vitórias

Os Sacramento Kings regressaram às vitórias, na madrugada desta quinta-feira, ao receberem e baterem os Cleveland Cavaliers, por 127-120.

Sem o poste internacional português Neemias Queta, que ainda não se estreou na NBA esta época, nem a estrela De'Aaron Fox, que continua lesionado, os Kings venceram pela força do coletivo: os nove jogadores utilizados pontuaram e sete deles fizeram 14 ou mais pontos.

Detacaram-se, em especial, Domantas Sabonis, com 21 pontos, e Harrison Barnes, que roçou o duplo-duplo, com 20 pontos e nove ressaltos.

Já os Cavaliers viveram de prestações individuais: só quatro jogadores superaram os dez pontos, apesar de três deles terem feito, pelo menos, 20.

O melhor marcador da partida foi Donovan Mitchell, que chegou aos 38 pontos. Foi apoiado por Caris LeVert, que assinou um duplo-duplo de 21 pontos e dez ressaltos, e por Jarrett Allen, que adicionou 20 pontos.

Sacramento passa a somar quatro vitórias, contra seis derrotas, e fica logo abaixo dos lugares de acesso indireto aos "play-offs" da Conferência Oeste. Apesar do mau dia, Cleveland mantém-se no segundo lugar da Conferência Este, com um balanço de oito vitórias e três derrotas.