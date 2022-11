Portugal defronta Alemanha nos quartos de final do Mundial de hóquei em patins

A Alemanha é o adversário de Portugal nos quartos de final do Mundial de hóquei em patins, que decorre em San Juan, na Argentina.

Os alemães derrotaram o Moçambique, no "play-off", por 3-2, da parte da manhã, e marcaram encontro com os campeões mundiais, para as 22h30.

Além do Portugal-Alemanha, os quartos de final terão os seguintes duelos: Espanha-França, Angola-Itália e Argentina-Chile/Colômbia.

Portugal tenta revalidar o titulo conquistado em 2019, em Barcelona.