Voleibol. Benfica derrotado na Champions

O Benfica perdeu 2-3 na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol.

Os encarnados defrontaram, fora, os italianos do Lube Civitanova.

A equipa da Luz ainda venceu os primeiros dois sets, mas não conseguiu fechar o marcador: 23-25, 21-25, 25-19, 25-22 e 15-13.

O melhor marcador do Benfica foi Rapha, com 20 pontos. Já pelos italianos, campeões europeus em 2018/2019 e finalistas em 2017/2018, o melhor marcador foi o norte-americano Gabriel Garcia Fernandez, com 22 pontos.

VOLEIBOL - Liga dos Campeões - Fase de Grupos

Grupo C

1.ª Jornada

Lube Civitanova (Itália) 3-2 Benfica 23-25, 21-25, 25-19, 25-22, 15-13

2.ª Jornada

16NOV

Benfica - Roeselare (Bélgica) 16h15