Luís Estrela deixa de ser treinador do futsal feminino do Benfica

Luís Estrela deixa de ser treinador da equipa feminina de futsal do Benfica. Mantem-se no clube, com as funções de coordenador técnico na formação masculina e feminina, informou esta quarta-feira o clube.

A mudança foi feita "por motivos profissionais", segundo indicou o Benfica em nota no site oficial. O sucessor de Luís Estrela será, para já, uma "solução interina", contudo, o Benfica garante que o nome do novo treinador da equipa feminina "será oportunamente anunciado".

O Benfica tem dominado o futsal feminino. Conquistou os últimos cinco campeonatos, as últimas seis Supertaças e cinco das últimas seis edições da Taça de Portugal (perdeu a mais recente para o Nun'Álvares).