Hóquei. Portugal e Itália empatam a dois golos e mantêm liderança conjunta do grupo A

A seleção portuguesa de hóquei em patins empatou a dois golos com a Itália no segundo jogo do grupo A do Mundial da Argentina.

Os campeões do mundo em título começaram o jogo a perder, depois de livre direto a favor da equipa italiana, aos 22 minutos.

Portugal respondeu logo a seguir, com remate de Henrique Magalhães depois de passe de João Rodrigues.

A remontada portuguesa no marcador verificou-se aos 26 minutos, com grande penalidade concretizada com sucesso por Gonçalo Alves.

Aos 38 minutos, a Itália empatou o jogo através de Francesco Compagno e o marcador não se alterou para lá dos 2-2.

Portugal e Itália mantêm-se a dividir o primeiro lugar do grupo, depois de terem conseguidos vitórias nos seus respetivos primeiros jogos.

A seleção portuguesa termina o grupo esta quarta-feira, em jogo contra o Chile. A Itália enfrenta a França, no mesmo dia.