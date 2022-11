Stephen Curry derruba Sacramento Kings de Neemias Queta

Os Sacramento Kings sofreram a sexta derrota em nove jogos, na madrugada desta terça-feira, diante dos Golden State Warriors, por 116-113. Stephen Curry desequilibrou a balança, com quase meia centena de pontos.

Sem o internacional português Neemias Queta, que ainda só jogou na G-League, esta época, os melhores dos Kings foram De'Aaron Fox, com 28 pontos, Malik Monk, com 24, e Domantas Sabonis, com um duplo-duplo de 19 pontos e 14 ressaltos.

De nada valeu contra um enorme Curry, que brilhou com 47 pontos (17 deles no último quarto) e ainda roçou o triplo-duplo, com oito ressaltos e oito assistências. Foi mesmo o base a salvar os Warriors, que só tiveram mais um jogador a chegar às duas dezenas pontos: Andrew Wiggins, com 25 pontos e dez ressaltos.

Os Kings somam, assim, a sexta derrota em nove jogos na NBA, esta época. Ocupam a 13.ª posição da Conferência Oeste, logo atrás dos próprios Warriors, que têm um balanço de quatro vitórias e sete derrotas.