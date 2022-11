Portugal abre Mundial masculino de hóquei em patins com goleada à França

Portugal estreou-se no Campeonato do Mundo masculino de hóquei em patins, na segunda-feira, com uma goleada, por 5-1, à França.

Em San Juan, na Argentina, os campeões mundiais em título defrontavam uma seleção com que tinham perdido no último Europeu, em Paredes. Porém, desta vez, não deram hipótese ao adversário.

Gonçalo Alves abriu o marcador aos cinco minutos e João Rodrigues bisou ainda na primeira parte. O resultado era de 3-0 ao intervalo.

A seleção nacional voltou a fazer dois golos na segunda parte, por intermédio de Hélder Nunes e Diogo Rafael. Ao cair do pano, o luso-descendente Anthony da Costa apontou o golo de honra da França.

Com esta vitória, Portugal encabeça o Grupo A, ao fim da primeira jornada, a par da Itália, que derrotou o Chile, por 8-3. Os dois l´ideres defrontam-se esta terça-feira, a partir das 22h45, na segunda ronda.