Jorge Braz quer Portugal a “fazer bem as coisas simples”​ frente à Lituânia

O selecionador nacional de futsal quer ver Portugal a "fazer bem as coisas simples" na receção de quarta-feira à Lituânia, em Loulé, no Algarve, em jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024.

"Não há facilitismos nesta equipa, temos de ser Portugal. Temos uma vontade enorme de jogar bem desde o apito inicial e para isso temos de fazer bem as coisas simples e ter eficácia em todos os momentos", afirmou Jorge Braz, na antevisão à terceira partida do Grupo 4 da Ronda Principal de qualificação.

O técnico sublinhou que a Lituânia "vai querer competir mais e aumentar os níveis de agressividade" para não repetir o desfecho do jogo de Kaunas, que terminou com goleada lusa (6-0).

"Ainda por cima, têm dois jogadores que regressam para este jogo -- estiveram castigados no encontro contra nós --, o que lhes acrescenta qualidade. Existem aqui alguns indicadores que me levam a crer que a Lituânia vai querer dificultar mais a nossa tarefa", destacou o selecionador português, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Segundo Jorge Braz, a Lituânia é uma equipa "morfologicamente muito forte" e, defensivamente, "encara os lances de forma intensa e agressiva", apostando "muito na transição para colocar instabilidade no jogo", algo que Portugal deve tentar anular "desde o primeiro segundo de jogo".

Portugal, campeão mundial e europeu em título e vencedor da primeira edição da Finalíssima, prova organizada pelas confederações europeia (UEFA) e sul-americana (CONMEBOL), lidera o Grupo 4 com seis pontos, após triunfos sobre Lituânia (6-0) e Bielorrússia (5-3), que ainda não somaram pontos.

Os vencedores dos 12 grupos e os quatro melhores segundos classificados seguem diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes segundos posicionados disputam um 'play-off'.

Jorge Braz apontou como objetivo conquistar quatro vitórias nos quatro jogos desta fase de apuramento.

"A Bielorrússia fará os outros três jogos na última data, em março. Só aí é que se vão ver as contas do grupo. No entanto, estamos muito focados no nosso trabalho. Agora, temos três pontos para conquistar e, depois em março, vamos em busca de fazer os 12 pontos para vencer o grupo. Temos de cumprir com a nossa obrigação, que é vencer os quatro jogos", finalizou.

O encontro com os lituanos está marcado para quarta-feira, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, às 20h30.