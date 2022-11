Doncic regista segundo melhor arranque da história da NBA

Dorian Finney-Smith (18 pontos) e Josh Green (16) secundaram Doncic nos Mavs, que não tiveram mais nenhum jogador com mais de 15 pontos.

Kevin Durant foi o melhor marcador dos Nets, com 26 pontos. No entanto, com menos de seis segundos para jogar, e com a sua equipa a perder por três pontos, teve três lançamentos livres e só converteu um.

Brooklyn joga sem Kyrie Irving, suspenso por cinco jogos pela NBA. Isto porque o base não apresentou um pedido de desculpas formal por ter promovido, no Twitter, um documentário com conteúdo antissemita, "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", de 2018.

Dallas sobe ao quinto lugar da Conferência Oeste, em zona de acesso direto aos "play-offs", com balanço de seis vitórias e três derrotas. Brooklyn afunda a Este, com quatro triunfos e sete derrotas.