Caroline Garcia vence as WTA Finals pela primeira vez

A francesa Caroline Garcia, número seis do "ranking" mundial, conquistou pela primeira vez as WTA Finals, ao vencer na final a bielorrussa Aryna Sabalenka, sétima, em Forth Worth, nos Estados Unidos.

Num embate entre duas jogadoras que nunca haviam chegado à final da prova (nem de qualquer torneio do Grand Slam), Garcia impôs-se a Sabalenka em dois "sets", pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 41 minutos.

Garcia tornou-se a segunda francesa a vencer a prova, depois de Amélie Mauresmo, em 2005.

Aos 29 anos, Garcia conquistou o mais importante torneio da carreira e passou a contar 11 títulos - quatro em 2022, após Bad Homburg, Varsóvia e Cincinnati.