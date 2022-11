Portugal estreia-se no Mundial feminino de hóquei em patins com goleada

Portugal iniciou da melhor forma o Campeonato do Mundo feminino de hóquei em patins, esta segunda-feira, com uma vitória expressiva frente à França, por 8-0, em jogo da primeira jornada do grupo A.

Em San Juan, na Argentina, a seleção nacional começou a contagem aos três minutos, por intermédio da capitã Marlene Sousa, antes de Maria Silva, no mesmo minuto, e Ana Catarina Ferreira, aos sete, dilatarem a vantagem.

As francesas, sem qualquer capacidade de resposta, ainda viram Raquel Santos e Rita Batista, ambas por duas vezes, darem expressão à goleada no primeiro tempo.

A segunda parte não foi tão intensa, mas ainda houve tempo para mais um golo português, com Raquel Santos a fazer o terceiro da conta pessoal e o oitavo da seleção. Em nenhum momento a França chegou a assustar as comandadas por Hélder Antunes.

Portugal volta a entrar em cena na terça-feira, para defrontar a Espanha, que venceu o Chile por 2-0 e divide com a equipa das quinas a liderança do grupo A.