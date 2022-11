Portugal derrota Hong Kong e continua na luta pela qualificação para o Mundial

A seleção portuguesa de râguebi vence Hong Kong por 42-14, na primeira jornada do torneio final de repescagem para o Mundial de França 2023, cumprindo o objetivo essencial para manter em aberto a qualificação no Dubai.

O triunfo mantém tudo em aberto no torneio final de repescagem e, após o triunfo dos EUA por 68-14, no mesmo relvado, frente ao Quénia, seleção que os “lobos” defrontam no sábado, reforça ideia de que o apuramento será decidido no jogo entre portugueses e norte-americanos, em 18 de novembro.

O torneio final de repescagem para o Mundial de França 2023 decorre no Dubai, até 18 de novembro, com a participação das seleções de Portugal, EUA, Quénia e Hong Kong.

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 08 de setembro a 28 de outubro.