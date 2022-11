Pedro Pablo Pichardo renova contrato com o Benfica

Pedro Pablo Pichardo renovou contrato com o Benfica, segundo anunciou o clube encarnado.

De acordo com a nota, o campeão olímpico assinou um "contrato multianual que inclui o ciclo olímpico de Paris 2024 e a ambição para o ciclo seguinte".

Pichardo, de 29 anos, é um dos atletas portugueses mais bem sucedidos dos últimos anos, com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, para além do ouro nos Campeonatos Mundiais em 2022, em Eugene e Belgrade.



"O Benfica é a minha casa. Continuar em casa é uma honra, foi o Benfica quem me apoiou quando tomei a decisão de sair do país onde nasci, e tem-me apoiado para que eu continue ao mais alto nível do Desporto. Para mim, é uma grande honra e sinto-me muito feliz", disse, aos meios do clube.

O objetivo de Pichardo é "revalidar os títulos que ganhei. Quero continuar a ganhar títulos para o Benfica e para o país. Ainda tenho uma pequena dívida comigo, alcançar o recorde do Mundo, e vou trabalhar muito para o alcançar".