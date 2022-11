NBA suspende Kyrie Irving por não se desculpar por post antissemita

Kyrie Irving não apresentou um pedido de desculpas formal por ter promovido, no Twitter, um documentário com conteúdo antissemita "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", de 2018, e foi suspenso por cinco jogos pela NBA.

Já depois de ter concordado em doar cerca de 500 mil euros à liga antidiscriminação, grupo que dedica a sua atividade ao combate antissemitismo, Irving não respondeu à pergunta sobre se tinha convicções antissemitas, numa conferência de imprensa em que também recusou pedir desculpas aos ofendidos.

Joe Tsai, proprietário dos Brooklyn Nets, mostrou-se "desiludido" com o atleta e anunciou que iria reunir-se com Irving para debater o assunto e explicar ao basquetebolista que "é errado promover o ódio com base na raça, na etnia ou na religião".