Carlos Alcaraz obrigado a desistir do Masters 1000 de Paris

O espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do "ranking" mundial de ténis, desistiu nos quartos de final do Master 1000 de Paris, com manifestas dores na região abdominal, quando perdia com o dinamarquês Holger Rune.

Rune, 18.º da lista mundial, comandava por 6-3 e estava a vencer o "tie-break" do segundo set quando Alcaraz pediu para que se parasse o jogo, por não conseguir prosseguir.

Alcaraz foi massajado aquando da mudança de campo, na zonas das costelas, do lado direito, ainda tentou reagir mas decidiu-se mesmo pelo abandono.

O mais jovem líder do "ranking" mundial de sempre, posição a que acedeu após o Open dos Estados Unidos, em setembro, poderá ter em causa a participação nas finais de fim de época, de 13 a 20 de novembro, em Turim, Itália.

Nas duas primeiras rondas em Paris, Carlitos tinha conseguido vitórias rápidas, pelo que nada levava a prever este desenlace.

Com Rafael Nadal derrotado logo de entrada, Carlos Alcaraz tinha ao seu alcance o garantir desde já que fechava o ano na liderança do ranking, caso triunfasse neste torneio parisiense, que está a decorrer em Bercy.

Aos 19 anos, Alcaraz teve até agora uma época excecional, com o triunfo no Grand Slam norte-americano e a conquista dos Masters 1000 de Miami e Madrid. Porém, desde o Open dos Estados Unidos tem estado menos bem, só com uma meia-final em Basileia, na semana passada.