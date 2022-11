Bê Martins eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia

O internacional português Bê Martins foi eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia. O prémio é entregue pela Beach Soccer Stars.

O jogador de 32 anos sucede a Jordan Santos, em 2019, e Madjer, em 2015 e 2016, como os melhores jogadores do mundo portugueses. Na temporada passada, o prémio foi para Ozu Moreira.

Esta época, Bê Martins alinhou no Sporting de Braga, para além do CittaSlow, da Turquia, no Lokomotiv Moscovo, da Rússia, Real Munster, da Alemanha, e Catania, em Itália.

Ao longo da carreira, passou ainda pelo Flamengo, Botafogo, Catania, Fluminense, Nápoles, Hakka e o Belediye.